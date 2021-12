Università: rettore Bologna, le entrate sono in crescita

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 DIC – “Prevediamo un aumento delle

entrate e tutte le voci di spesa sono in crescita. Possiamo

proiettarci nel futuro con fiducia anche alla luce degli

interventi strutturali della finanziaria e del Pnrr”. A circa

cinquanta giorni dal suo insediamento il rettore dell’Università

di Bologna, Giovanni Molari, ha presentato stamane in via

Zamboni il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024.

Previste per il prossimo anno risorse per la gestione operativa

di circa 851 milioni, ai quali si aggiungeranno 86,6 milioni per

investimenti (per un totale di 244 lungo il triennio).

La voce principale è rappresentata dal Fondo di finanziamento

ordinario (Ffo) che per il 2022 è stimata a 424,6 milioni. Poi

verranno impiegati i fondi per la didattica (118 milioni),

quelli per il sostegno agli studenti (92,5 milioni) e per le

borse di studio per i dottorati di ricerca (28,26 milioni).

L’ateneo prevede inoltre delle risorse per interventi in

ambito edilizio, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di

alcuni palazzi, che per la costruzione di quattro nuovi

studentati. Tra le misure del bilancio di previsione, infine, il

mantenimento della ‘no tax area’ o di una contribuzione ridotta

per gli studenti in difficoltà economica. “È una misura di

diritto allo studio che rappresenta uno dei principali impegni

del nostro ateneo”, ha concluso Molari. (ANSA).



