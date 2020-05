UNIVERSITA’. VALUTAZIONE POSITIVA ANVUR PER MEDICINA A FORLI’, MORRONE (LEGA): SEGNALE DI GRANDE SPERANZA PER LA CITTA’ E PER LA ROMAGNA

Forlì, 9 maggio. “Un segnale di grande speranza per il futuro di Forlì e una grande soddisfazione per chi ha lavorato perché questo progetto si concretizzasse”.

Il parlamentare della Lega Jacopo Morrone commenta così la valutazione positiva del progetto dei due corsi di laurea della Facoltà di Chirurgia e Medicina a Forlì e Ravenna da parte dell’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

“La Lega sostiene con grande favore l’insediamento della facoltà di Medicina e Chirurgia in città, non solo perché potrà potenziare e qualificare l’offerta universitaria romagnola, ma anche perché si tratta di un volano di sviluppo, opportunità e investimenti per tutta l’area provinciale. Essendo tra coloro che più hanno creduto in questo ambizioso obiettivo, penso, tra gli altri, al sindaco Zattini e all’intera Giunta, sono soddisfatto di questo nuovo riscontro positivo, in attesa di veder finalmente la fine di questo lungo percorso”.

Ufficio Stampa Lega Romagna