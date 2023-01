Uno bianca: assovittime, non ci sono atti secretati

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 05 GEN – “Noi siamo dalla stessa parte dei

familiari dei carabinieri uccisi al Pilastro e condividiamo

pienamente con loro l’ansia di chiarezza sui punti oscuri, ma

ieri nella cerimonia di commemorazione abbiamo sentito alcune

cose che possono creare confusione. Come, per esempio un

viceministro dire che chiederà al premier di desecretare gli

atti. Sulla Uno Bianca non ci sono atti secretati”. Lo dice

Alberto Capolungo, vicepresidente dell’associazione dei

familiari delle vittime della banda della Uno bianca, che tra il

1987 e il 1994 fece 23 morti e 100 feriti tra Bologna, Romagna e

Marche. Ieri era stato Galeazzo Bignami a raccogliere la

richiesta dei familiari delle vittime dei tre militari uccisi

nel 1991.

“Noi ringraziamo le autorità che si dicono pronte a

intervenire – continua Capolungo ma la direttiva Renzi riguarda

vicende come Ustica, come la strage del 2 agosto 1980, mentre

per la Uno bianca non c’è l’oggetto. Chiedere la desecretazione

degli atti è fuori luogo. Inoltre la digitalizzazione è ormai

conclusa, mancano solo alcuni ritocchi. Non vediamo l’ora che

venga completata e su quello ci si potrà basare per una ricerca

storica, che è quello che vogliamo, da parte di persone

volenterose e competenti”. (ANSA).



