Uno bianca: parenti Cc, abbiamo diritto di cercare complici

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 GEN – “Auspichiamo che la commemorazione

del 4 gennaio non sia solo un modo per onorare il ricordo di tre

giovani carabinieri, ma che esorti le istituzioni democratiche

del nostro Paese a continuare a ricercare la verità sui quei

sette anni di terrore seminati dalla Banda della Uno Bianca e

non condividiamo l’atteggiamento di chi, avendo seguito a vario

titolo questa triste vicenda, si contrappone alle nostre istanze

di verità e giustizia, affermando di avere la certezza che sulla

Banda della Uno Bianca non ci sia altro da chiarire”. Lo

scrivono i familiari di Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello

Stefanini, i tre militari uccisi al Pilastro di Bologna, 31 anni

fa.

“Se questo assunto fosse vero questi signori dovrebbero

spiegarci come mai la Procura Generale di Bologna, grazie alla

memoria presentata dall’associazione dei familiari delle vittime

della Strage di Bologna del 2 agosto ha riaperto il caso,

avocando a se l’inchiesta sui mandanti, dopo che la Procura

ordinaria aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo”. “Anche

noi familiari delle vittime della Uno bianca abbiamo il diritto

di cercare mandanti e complici, ed è per questo che presenteremo

un esposto che ripercorrerà tutte le azioni oscure della

Banda”, aggiungono nel giorno dell’anniversario i parenti dei

tre carabinieri, secondo cui “dopo 31 anni ancora non conosciamo

tutta la verità su quella strage”. Come di tante altre azioni

della banda, “conosciamo solo alcuni esecutori materiali, un

gruppo criminale composto per la gran parte da poliziotti che si

rese responsabile di 24 omicidi e di 102 feriti”, azioni “senza

un chiaro movente e caratterizzate da una ferocia omicida del

tutto irragionevole rispetto ai presunti obiettivi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte