Uno Bianca: Zecchi, digitalizzare atti per ricerca verità

“Come avvenuto per chiarire definitivamente la matrice

fascista della Strage del 2 agosto 1980, attraverso la

digitalizzazione degli atti e la loro analisi, abbiamo avviato

le richieste per la digitalizzazione degli atti dei nostri

processi. Come atto dovuto alla storia dei nostri territori,

perché sia accessibile a tutti. Speriamo così di chiarire ogni

aspetto di ciò che avvenne in quegli anni”.

Lo ha detto la presidente dell’Associazione dei familiari

delle vittime della Uno Bianca Rosanna Zecchi durante il suo

intervento alla commemorazione di oggi pomeriggio a Bologna,

davanti al monumento che ricorda chi ha perso la vita per mano

della banda guidata dai fratelli Savi.

“Spero che la nostra digitalizzazione porti a qualcosa – ha

aggiunto Zecchi al termine della cerimonia – se non dovesse

portare a niente, almeno sgomberiamo il campo da tutto. Ho

sempre detto che i magistrati hanno fatto il loro dovere, ma

erano talmente tanti gli episodi criminali che erano successi

che non potevano sapere tutto. E’ doveroso, lo dobbiamo ai

nostri morti”. In vista del trentennale dell’eccidio del

Pilastro il prossimo 4 gennaio 2021, in memoria dei Carabinieri

uccisi dalla banda, a una domanda sulla commemorazione Zecchi ha

risposto: “C’è ancora un po’ di tempo, ne parleremo più avanti.

Adesso portiamo avanti la digitalizzazione”. (ANSA).



