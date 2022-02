Condividi l'articolo

Un uomo armato è stato individuato in un negozio ad Amsterdam, secondo alcune fonti un Apple store nella zona di Leidseplein, e avrebbre preso una persona in ostaggio. Lo rendono noto diversi siti di informazione olandesi, mostrando un video in cui si può vedere una persona tenuta sotto tiro da un uomo che indossa un passamontagna.Sul posto è giunta in forze la polizia

