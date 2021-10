Uomo in coma dopo pestaggio, arrestati 18enne e 23enne

Condividi l'articolo









(ANSA) – PIACENZA, 20 OTT – Due giovani stranieri sono stati

arrestati a Piacenza dalla Polizia per tentato omicidio in

concorso e rapina. Sono accusati di aver preso parte l’altra

notte a un violento pestaggio avvenuto all’esterno di un bar

alla periferia ovest della città emiliana, e per il quale ora un

40enne è in coma all’ospedale.

Secondo le indagini della Questura si sarebbe trattato di un

alterco iniziato al bar, dove erano tutti ubriachi. Il 40enne

avrebbe accusato i due di avergli rubato il telefono cellulare.

La lite è poi degenerata all’esterno dove i due stranieri,

probabilmente insieme ad altri che non sono ancora stati

identificati, lo avrebbero aggredito a pugni e bottigliate

riducendolo in fin di vita prima di scappare. Hanno 18 e 23 anni

e sono pregiudicati, sono stati rintracciati nella tarda serata

dalle volanti in città, e ora sono in carcere. (ANSA).



