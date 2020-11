Uomo muore in rogo auto nel Bolognese, ipotesi suicidio

(ANSA) – BOLOGNA, 02 NOV – Un uomo è morto nell’incendio di

un’auto, ferma in una zona di campagna nella frazione Lovoleto

di Granarolo, nel Bolognese. Dalle prime informazioni, l’ipotesi è che si tratti di un suicidio, ma gli accertamenti

sono in corso da parte di Carabinieri e Vigili del Fuoco. A dare

l’allarme sono stati, poco dopo le 18.30, alcuni passanti che

avrebbero visto l’uomo avvolto dalle fiamme accanto a una

vettura, anch’essa in fiamme, ferma all’incrocio fra via Chiesa

e via Scuole. La vittima sarebbe uno straniero. (ANSA).



