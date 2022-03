Upload 2, torna aldilà digitale tra sci-fi e ironia

Condividi l'articolo

– “Con i cocktail ce la caviamo bene”, e già perché basta solo immaginarli che si materializzano colorati e sul vassoio. Ma occhio a quello che pensate di fronte a una bella ragazza. Chi vuole può vivere anche dopo la morte (se ha i soldi per farlo) scegliendo di calarsi nei panni del proprio avatar in un mondo virtuale per poter vivere una seconda vita digitale, dopo che quella fisica si sarà conclusa. Chi ha visto la prima sa già di cosa stiamo parlando: la seconda stagione della serie genere sci-fi ma assai comica Upload sbarca dall’11 marzo su Prime Video, per un totale di 7 episodi. Ci troviamo nel 2033, ma in questi pochi anni la scienza ha fatto passi da gigante. E’ il secondo atto del progetto folle e acclamato ideato da Greg Daniels (che ne è anche executive producer insieme a Howard Klein), geniale sceneggiatore di titoli come The Office e Parks and Recreation, giusto per citarne alcune. Robbie Amell nel ruolo di Nathan il protagonista, Andy Allo nei panni di Nora (l’assistente virtuale di Nathan), Kevin Bigley interpreta Luke (l’amico di Nathan nell’aldilà), Allegra Edwards è Ingrid (la fidanzata di Nathan). La serie è ambientata in un ipotetico futuro in cui tutto quanto è automatizzato. Upload 2 vede ancora Nathan Brown, giovane sviluppatore di app che dopo incidente d’auto (su un’automobile a guida autonoma) era finito in gravissime condizioni in ospedale. Il ragazzo deciderà di venire uploadato nell’aldilà virtuale della propria famiglia. Nathan nel nuovo capitolo si trova a un bivio nella sua vita nell’aldilà… Dopo un primo periodo di assestamento scopre che parte della sua memoria è stata manomessa e che la sua morte non è effettivamente un incidente. Con l’aiuto di una ragazza dell’assistenza clienti scopre non solo di essere stato assassinato, ma anche di aver truffato il suo ex socio e quindi di essere stato, in vita, una persona alquanto discutibile. La sua ex ragazza Ingrid è arrivata inaspettatamente a Lakeview sperando di rafforzare la loro relazione, ma il suo cuore brama ancora segretamente il suo angelo del servizio clienti Nora. Nel frattempo Nora è fuori dalla rete e coinvolta con il gruppo ribelle anti-tecnologico. La seconda stagione è ricca di nuovi concetti per il prossimo futuro, tra cui il nuovissimo programma per bambini di Lakeview e altri scorci satirici dei progressi tecnologici. Insomma quell’aldilà digitale scelto dal protagonista si sta rivelando non certo il paradiso tranquillo che credeva esso fosse: tutto è assai complicato. Da quando la sua ex fidanzata è stata caricata su Lakeview, tramite quell’upload messo a titolo, Nathan non sa davvero cosa fare, è combattuto più che mai. Insomma in queste nuove puntate gli elementi innovativi si sono concentrati molto sul mondo reale, in quanto il mondo virtuale era stato esplorato in ogni sua sfaccettatura; oltre a diverse invenzioni (tipo i muri massaggianti), si dà finalmente uno sguardo sugli scettici dell’Upload e sui movimenti contrari alla scelta di estendere la vita di una persona oltre ai limiti dettati dalla fisicità. E’ un’opera che unisce fantascienza, commedia, romance, satira sociale, ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cii telefoni con ologrammi, stampanti alimentari 3D e supermercati automatici sono la normalità… ma talvolta possono soffrire la mancanza di qualcosa. Come nella migliore delle tradizioni, si parla di un futuro non troppo lontano ma comunque abbastanza distante da poter presentare delle differenza sostanziali con il nostro presente, ma soprattutto dove l’uomo ha imparato poco o niente. Ecco dunque dove sta l'”upload” in Upload: se hai i mezzi per farlo, puoi far ospiree la tua coscienza in un cloud… nel vero senso della parola, proprio come camminare sulle nuvole del “Paradiso”. Upload è pungente e sembra proprio la risposta – se non la parodia – agli approcci seriali più seriosi e distopici e ai discorsi sulla sopravvivenza, insomma quello che ci vuole e per sorridere, se riusciamo a staccarci dalla realtà.

