Uragani, 28 i morti in America centrale

(ANSA) – SAN SALVADOR, 19 NOV – Salgono ad almeno 28 le

vittime del passaggio sull’America centrale dell’uragano Iota,

ora declassato a tempesta tropicale.

Ieri sera le autorità del Nicaragua hanno annunciato un nuovo

bilancio provvisorio di 18 morti, tra cui sette bambini, in

frane e inondazioni. Decine di migliaia di persone sono ancora

isolate, senza acqua potabile né elettricità.

Iota ha ucciso anche sei persone in Honduras, una a Panama,

una a El Salvador e altre due in un arcipelago caraibico

colombiano.



