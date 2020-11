Uragano Iota lascia 44 morti in America Centrale

(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Le frane e le alluvioni provocate

dalla tempesta Iota nei giorni scorsi hanno causato almeno 44

vittime in America centrale, secondo gli ultimi aggiornamenti

delle autorità riportati dai media sudamericani. Il numero

potrebbe aumentare con l’avanzare delle operazioni di ricerca e

soccorso.

Secondo quanto riferito, 21 persone sono morte in Nicaragua a

causa del fenomeno, 14 in Honduras, cinque in Guatemala, due

nell’arcipelago colombiano di San Andrés, Providencia e Santa

Catalina, una a Panama e un’altra in El Salvador.

Iota ha colpito lunedì la zona costiera settentrionale del

Nicaragua come uragano di categoria cinque, la più alta della

scala Saffir-Simpson, due settimane dopo che il ciclone Eta ha

colpito la stessa area, provocando almeno 200 morti e 2,5

milioni di vittime.

Questa settimana, i governi centroamericani hanno chiesto

aiuti internazionali per affrontare le conseguenze dei cicloni

che hanno colpito i loro Paesi. L’Unione europea ha annunciato

che stanzierà 10,7 milioni di dollari per il Nicaragua, mentre

l’agenzia statunitense per la cooperazione internazionale ha

annunciato un sostegno di 17 milioni di dollari per la regione.

Ieri, l’Unicef ha anche lanciato un appello urgente per

raccogliere 42,6 milioni di dollari per rispondere ai bisogni

umanitari della regione a seguito dei passaggi dei cicloni,

sottolineando che secondo le sue prime stime, in sette paesi

dell’America centrale, l’uragano Eta ha colpito circa 4,6

milioni di persone tra cui circa 1,8 milioni di bambini. (ANSA).



