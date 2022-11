Us Acli contro violenza donne, Lembo ‘fenomeno da estirpare’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Una partita da giocare tutti insieme

e dove non conta solo partecipare, ma vincere. L’Unione Sportiva

Acli, nella giornata internazionale contro la violenza sulle

donne, è scesa ancora in campo con lo slogan “cambiare per

vincere insieme” e organizzando una giornata dove al centro c’è

lo sport come modello di contrasto a questo fenomeno. Un

convegno moderato dalla giornalista Rai Simona Cantoni che si è

tenuto oggi presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della

Camera. E i dati nel 2022 sono ancora terrificanti: 21mila,

infatti, sono le donne uscite da violenze che restano senza

fonte di reddito, mentre sono già 21 i femminicidi nei primi sei

mesi del 2022 in Italia. “Il problema deve essere discusso anche

e soprattuto con i ragazzi. Purtroppo c’è un fenomeno

trasversale perché se vediamo i dati non ci sono distinzioni di

aree geografiche, di età o di classe sociale. C’è un problema a

monte che deve essere estirpato – ha aperto i lavori il

Presidente dell’US ACLI, Damiano Lembo – La prevenzione è un

elemento fondamentale per contrastare questo fenomeno. Poi

bisogna saper riconoscere e intercettare i comportamenti che

possono degenerare in queste violenze”. E proprio i ragazzi sono

tra i protagonisti di questa giornata, perché al convegno hanno

partecipato gli studenti dell’Istituto Verne Magellano di Acilia

e del De La Salle di Benevento. Tanti gli spunti di riflessione.

Dall’onorevole Gilda Sportiello al presidente e ad di Sport e

Salute Vito Cozzoli che ha rimarcato come “lo sport e tutto il

sistema paese debbano interrogarsi su questo fenomeno”, passando

per il vice capo di Gabinetto del ministro Abodi, Daniele

Frongia, che individua nello sport “un mezzo potentissimo di

prevenzione, e attraverso il quale è possibile veicolare un

messaggio importante per contrastare la violenza sulle donne”.

Non sono mancate poi testimonianze, come quella della presidente

della federazione danza sportiva, Laura Lunetta. “Porto la mia

esperienza come ballerina prima che di dirigente – racconta – La

danza è uno sport di coppia dove l’equilibrio di genere è

paritario e porta a un rispetto dell’altro, combattendo ogni

tipo di violenza”. (ANSA).



