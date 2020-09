US Open: altra rinuncia per Covid, Horsfield positivo

(ANSA) – ROMA, 15 SET – Dopo Scottie Scheffler, anche Sam

Horsfield sarà costretto a saltare lo US Open di golf, secondo

Major 2020 in programma a Mamaroneck (New York) da giovedì 17 a

domenica 20 settembre, perché positivo al Covid-19.

“Inutile dire che sono fortemente deluso dal fatto di non poter

giocare il mio quarto US Open. Ma la sicurezza degli altri

giocatori e di tutti gli addetti ai lavori viene al primo posto.

Auguro ai protagonisti una meravigliosa settimana”. Queste, su

twitter, le dichiarazioni del britannico, asintomatico,

costretto ora a un periodo di isolamento. Horsfield sarà

sostituito in campo da Rory Sabbatini, player slovacco di

origine sudafricana. (ANSA).



—

