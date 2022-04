US Open: atteso Woods, anche Mickelson tra gli iscritti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 APR – Tiger Woods e Phil Mickelson sono tra

gli iscritti della 122esima edizione dello US Open, terzo Major

maschile del 2022 in programma dal 16 al 19 giugno al Country

Club di Brookline (Massachusetts).

I tornei del Grande Slam ma non solo. Dopo il ritorno in campo

al The Masters, Woods ha prima annunciato che sarà tra i

protagonisti del The Open a luglio (14-17), in Scozia. Dieci

giorni prima dovrebbe invece giocare una Pro-Am benefica,

organizzata da John Patrick McManus, all’Adare Manor di

Limerick, in Irlanda. Mentre è ancora incerta la sua presenza

per il PGA Championship di maggio (19-22).

Segnale importante anche da Phil Mickelson che, dopo le

polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni sul PGA Tour e

l’Arabia Saudita, s’è preso una pausa di riflessione. Ma allo US

Open intende esserci, per provare anche a coronare il sogno di

completare il Grande Slam. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte