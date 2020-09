Us Open: Cecchinato e Gaio out,Giorgi ok

(ANSA) – ROMA, 1 SET – Camila Giorgi unica azzurra a

sopravvivere alla prima giornata degli Us Open. La tennista

28enne di Macerata (n.74) ha battuto la belga Alison Van

Uytvanck (n.60) in tre set, col punteggio di 2-6 6-1 7-5.

Male invece Marco Cecchinato e Federico Gaio: il 27enne

palermitano (n.108) ha perso contro il sudafricano Lloyd Harris

(n.95) per 6-4 7-5 6-2, mentre il 28enne faentino (n.132) è

stato battuto dal lituano Ricardas Berankis (n.65) dopo quattro

set finiti 7-6(7-3) 4-6 6-4 6-4.

In precedenza erano stati eliminati anche Stefano Travaglia,

Lorenzo Sonego, Paolo Lorenzi e Jasmine Paolini. Domani farà il

suo esordio il resto della spedizione azzurra: Matteo

Berrettini, Jannik Sinner, Gianluca Mager, Andreas Seppi e

Salvatore Caruso.



—

