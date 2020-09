Us Open, Djokovic: chiedo scusa a tutti

(ANSA) – NEW YORK, 7 SET – Novak Djokovic si è scusato ieri

sera in un messaggio postato sui social media dopo la sua

squalifica agli ottavi di finale degli US Open per un gesto di

stizza in cui ha colpito una guardalinee.

“Chiedo scusa agli US Open e a tutti coloro che sono stati

colpiti dal mio comportamento: sono desolato”, ha scritto il

numero 1 al mondo del tennis e grande favorito del torneo che

aveva lasciato lo stadio senza presentarsi in conferenza stampa.

“Mi sento davvero triste e vuoto dopo quanto accaduto. Ho

chiesto notizie sulla guardalinee e il torneo mi ha detto che

grazie a Dio si sente bene. Sono estremamente dispiaciuto di

averle causato così tanto stress. E’ stato del tutto

involontario”, continua il serbo.

“Per quanto riguarda la mia squalifica, devo fare

un’introspezione e lavorare sulla mia delusione per trarne una

lezione per andare avanti e progredire come tennista e come

essere umano”, conclude Djokovic.



—

