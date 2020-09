Us Open: Djokovic,’mi sento vuoto, servirà da lezione’

(ANSA) – ROMA, 07 SET – “Mi sento triste e vuoto: e’ stato

tutto involontario e tutto sbagliato”. Nella notte, dopo quelle

sul campo al giudice di linea colpito da una sua pallata, sono

arrivate anche le scuse pubbliche di Novak Djokovic. Il n.1 del

tennis mondiale, squalificato per quel colpo che ha atterrato

una donna seduta dietro di lui, ha postato un lungo messaggio su

Instagram. “Devo trasformare tutto questo in una lezione, per

crescere come tennista e come persona”.

“Tutta questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto”,

scrive Djokovic in un post Instagram corredato dalla foto della

sua trisce uscita, a testa bassa, dal campo di Flushing Meadow.

“Sono subito andato a fondo campo a vedere di persona, e per

fortuna l’organizzazione del torneo mi ha rassicurato che la

persona, di cui non rivelo il nome per la privacy, stave bene.

Sono estremamente dispiaciuto di averle causato tanto stress. E’

stato così involontario, cosi’ sbagliato…”.

“Quanto alla squalifica – prosegue il tennista serbo – devo

tornare e lavorare sulla mia delusione, e trasformare tutto

questo in una lezione per la mia crescita ed evoluzione come

giocatore e come essere umano. Chiedo scusa al torneo @usopen e

a tutti gli associati per il mio comportamento. Sono molto grato

alla mia squadra e alla mia famiglia per essermi stati di

supporto, e ai miei fan per essere sempre al mio fianco. Grazie,

e mi dispiace tanto”. (ANSA).



