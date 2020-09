Us Open: Matteo Berrettini agli ottavi, Caruso out

L’azzurro Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale dell’Us Open. Il tennista romano, favorito n.6 del torneo, ha battuto in tre set (6-4, 6-4, 6-2) il norvegese Casper Ruud. Niente da fare, invece, per Enrico Caruso, sconfitto in tre set per 6-0, 6-4, 6-0 dal russo Rublev, testa di serie n. 10 del torneo e che sarà il prossimo avversario di Berrettini.

Djokovic allunga a 26 la serie di vittorie consecutive. Il numero 1 del mondo non ha mai dato chances a Jan-Lennard Struff con un 6-3 6-3 6-1 conquistando la tredicesima qualificazione consecutiva agli ottavi di finale dello US Open. Nel tabellone femminile l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka ha rischiato di perdere con la 18enne Marta Kostyuk.

