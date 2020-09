Us Open: Osaka seconda semifinalista

(ANSA) – ROMA, 09 SET – E’ Naomi Osaka la seconda

semifinalista agli Us Open. La campionessa giapponese ha battuto

facilmente l’americana Shelby Rogers e affronterà per giocarsi

un posto in finale l’altra americana Jennifer Brady, che ieri ha

eliminato la kazaka Julia Putintseva.

Osaka, che si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4 in meno di

u’ora e mezza, ha già vinto gli Us Open nel 2018.

Per i nomi delle altre semifinaliste bisognerà attendere l’esito

delle sfide di stasera (ora italiana) fra Serena Williams e la

bulgara Svetlana Pironkova, e di stanotte fra la bielorussa

Victoria Azarenka e la belga Elise Mertens. (ANSA).



