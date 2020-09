La statunitense Jennifer Brady è la prima qualificata alle semifinali degli US Open grazie alla vittoria sulla kazaka Yulia Putintseva col punteggio di 6-3, 6-2. La 25enne della Florida giocherà per la prima volta una semifinale in un torneo del Grande Slam, dove affronterà la vincente della sfida tra Naomi Osaka e Shelby Rogers.



