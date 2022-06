Us Open: vento cambia classifica, due outsider in testa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GIU – Due outsider, Will Zalatoris e Matt

Fitzpatrick, sono in testa alla classifica degli Us Open, dopo

il terzo giro disputato nonostante il forte vento sul percorso

di Brookline (Massachusetts). Lo statunitense n.14 al mondo e il

britannico n.18 sono stati tra i pochi ad essere rimasti sotto

la par in un round davvero complicato che ha visto crollare il

leader del venerdì, Collin Morikawa, scivolato al 17/o posto con

un imbarazzante +7.

Zalatoris ha invece commesso solo un errore, contro quattro

birdie, e ha fatto un balzo di ben 14 posti, mentre Fitzpatrick

ha piazzato cinque birdie e ora sono in testa con un totale di

-4, ancora piuttosto modesto dopo 54 buche in un torneo dello

Slam. Alle loro spalle, staccato di un colpo, c’è lo spagnolo

Jon Rahm, che resta terzo posizione. Dietro c’è un trio composto

dal canadese Adam Hadwin, dall’americano Keegan Bradley e dal

numero 1 del mondo, Scottie Scheffler. Insegue il nordirlandese

Rory McIlroy (-1), insieme con gli statunitensi Joel Dahmen e

Sam Burns. Nick Hardy, decimo, è l’ultimo concorrente ad essere

in par (0): Tra gli altri 54, oltre a Morikawa, co sono Hideki

Matusyama, vincitore del Masters 2021, e Dustin Johnson, che è

tra i giocatori banditi dal Pga Tour per aver aderito al LIV

Golf, ma è stato autorizzato a giocare agli US Open. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte