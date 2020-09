Us Open: Zverev è il primo semifinalista

Alexander Zverev è il primo semifinalista degli Us Open di tennis: il tedesco, n.5 del tabellone, ha sconfitto Borna Coric in quattro set, 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 6-3 in 3 ore e 25 minuti, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium. Zverev, alla ricerca del primo titolo del Grande Slam, si giocherà la sua carte per la finale contro il canadese Denis Shapovalov lo spagnolo Pablo Carreno Busta. La squalifica del n.1 al mondo, Novak Djokovic, aggiunge thrilling al torneo di Flushing Meadows; nessuno dei tennisti in gara ha mai vinto un torneo Slam.



