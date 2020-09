(ANSA) – ROMA, 12 SET – Dominic Thiem raggiunge Alexander

Zverev nella finale degli Us Open. L’austriaco, numero 3 del

mondo, ha battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero

5 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6, 7-6 dopo quasi

tre ore di gioco. Per Thiem si tratta della quarta finale di uno

Slam, torneo che però manca ancora nel suo palmares. Per Zverev,

invece, è la prima finale di uno Slam in carriera.



