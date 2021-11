Usa: 13enne spara e uccide bimbo di 5 anni durante un gioco

Condividi l'articolo

Morire a 5 anni per un colpo di pistola esploso per gioco da un amichetto di 13 anni. L’ennesima tragedia delle armi negli Usa, in Minnesota, è accaduta nel giorno della Festa del Ringraziamento. Nella cittadina di Brooklyn Park un gruppo di bambini in una casa stava girando un video da postare sui social, quando uno sparo è partito accidentalmente. Non è chiaro se l’arma sia stata lasciata incustodita in casa o se il tredicenne che ha sparato l’avesse con sé. I primi soccorritori hanno tentato invano di rianimare il bimbo colpito, deceduto sul posto. Il tredicenne nel frattempo è stato fermato e portato in un carcere minorile.

—

