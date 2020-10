Usa 2020, Biden avanti 12 punti, 54% contro il 42 di Trump

A poco più di tre settimane dal voto Joe Biden mantiene un vantaggio a due cifre su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, Biden ha il 54% dei consensi a fronte del 42% di Trump. Il sondaggio riflette il voto popolare e non quello per la conquista dei 270 elettori necessari per la Casa Bianca.

Intanto, secondo quanto riporta il New York Times citando alcune fonti, Trump voleva indossare una maglietta di Superman all’uscita dell’ospedale Walter Reed. Il presidente voleva apparire inizialmente debole davanti al pubblico e poi, aprirsi la camicia e mostrare la maglietta di Superman. Trump avrebbe illustrato l’idea nel corso di alcune telefonate ma alla fine ha deciso di rinunciarvi.

