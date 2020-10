Usa 2020: Biden, una rosa di nomi per il segretario di Stato

(ANSA) – WASHINGTON, OCT 19 – A 15 giorni dalle elezioni, nel

campo di Joe Biden è già iniziata la corsa per diventare

segretario di Stato. Alcuni dei potenziali candidati hanno

cominciato le loro manovre, secondo Politico, che ha compilato

una rosa contattando alcuni osservatori di politica estera.

Nell’elenco figurano nomi già noti, legati

all’amministrazione Obama, come Susan Rice, ex consigliera per

la sicurezza nazionale ed ex ambasciatrice Usa all’Onu; Samantha

Power, anche lei già rappresentante americana alle Nazioni

Unite; William Burns, ex vicesegretario di Stato; Tony Blinken,

ex numero due del consiglio di sicurezza nazionale e del

dipartimento di Stato; Tom Donilon, un ex consigliere della

sicurezza nazionale; Wendy Sherman, architetto chiave

dell’accordo sul nucleare iraniano che ha servito come

sottosegretario di Stato per gli affari politici.

Qualcuno non esclude il senatore repubblicano ed ex candidato

presidenziale Mitt Romney, fortemente critico verso Donald

Trump, anche se non rifiutò un colloquio con lui per diventarne

il suo ministro degli Esteri. Tra i papabili anche alcuni

senatori dem del cerchio magico dell’ex vicepresidente, come

Chris Coons e Chris Murphy, quest’ultimo molto vicino all’ala

progressista. Infine Nicholas Burns, sottosegretario di stato

per gli affari politici negli anni di George W. Bush.

Gli analisti sembrano concordare su un punto: se vincerà,

Biden non sceglierà un outsider ma una persona esperta che non

abbia bisogno di ‘imparare’ in questo momento di crisi e che

possa superare facilmente l’esame del Senato. Da questo punto di

vista, se il Senato rimanesse nelle mani dei repubblicani, Susan

Rice sarebbe il candidato che incontrerebbe maggiori difficoltà,

essendo stato in passato uno dei bersagli del Gran Old Party.

(ANSA).



