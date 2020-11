Usa 2020: Biden vince in altri 16 Stati, tra cui l’Arizona

– ROMA, 04 NOV – Il candidato democratico alla Casa Bianca,

Joe Biden, ha vinto in 16 Stati, secondo le proiezioni dei

principali network televisivi, tra cui l’Arizona (che mette in

palio 11 grandi elettori), uno degli Stati chiavi chiave,

strappato all’attuale presidente in carica degli Stati Uniti,

Donald Trump. Gli altri Stati vinti da Biden sono California,

Minnesota, Hawaii, New Hampshire, New York (che ha 29 grandi

elettori), New Mexico, Colorado, Oregon (7 grandi elettori), lo

Stato di Washington (12 grandi elettori), Illinois, Connecticut,

Massachusetts (11 grandi elettori), Maryland (10), Delaware (3)

e il District of Columbia (3).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte