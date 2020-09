Usa 2020: Facebook,aiutato 2,5 mln a registrarsi al voto

“Stimiamo di aver aiutato finora 2,5 milioni di persone a registrarsi al voto su Facebook, Instagram e Messenger”: lo ho detto Nick Clegg, vicepresidente di Facebook, in una conference call sulle elezioni Usa 2020, facendo un primo bilancio del Centro informazioni sul voto, lanciato ad agosto per aiutare gli statunitensi a registrarsi per votare alle presidenziali di novembre. Clegg ha ricordato che dal 2016 il social si è concentrato su tre aree: “combattere le interferenze, la disinformazione e fornire trasparenza nella pubblicità politica”.

Clegg ha poi sottolineato che Facebook applicherà “un’etichetta informativa ai contenuti che cercano di delegittimare il risultato delle elezioni o di mettere in discussione la legittimità dei metodi di voto. L’etichetta fornirà informazioni autorevoli sull’integrità delle elezioni e sui metodi di voto”.

Il vicepresidente Facebook ha infine annunciato che il social ha “bandito 250 organizzazioni suprematiste bianche da Facebook e Instagram”.



