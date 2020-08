Usa 2020, Kamala Harris attacca Trump: ‘Mina sanita’, agevola ricchi e usa lacrimogeni contro proteste’

“Ora l’America ha bisogno di azione. Nel mezzo di una pandemia, il presidente sta tentando di strappare via il sistema sanitario. Mentre le piccole imprese chiudono, lui agevola i ricchi donatori. E quando la gente ha invocato sostegno, lui ha usato i gas lacrimogeni”: la neo candidata dem alla vicepresidenza Kamala Harris attacca cosi’ Donald Trump nel suo primo video online dopo essere stata scelta da Joe Biden.

Nel video racconta la propria vicenda personale e quanto sua madre, una ricercatrice medica indiana che divorzio’ dal marito giamaicano quando Kamala aveva sette anni, ha ispirato la sua decisione di diventare un avvocato e poi una politica. “Sono state cresciuta per agire. Mia madre sapeva che stava allevando due figlie afroamericane che sarebbero state trattate differentemente per come apparivano”, spiega. “Crescendo, ogni volta che restavo turbata da qualcosa mia madre mi guardava negli occhi e mi chiedeva: ‘quindi, cosa farai ora?”.

“Siamo in una battaglia per l’anima di questa nazione. Ma insieme, è una battaglia che possiamo vincere”, ha twittato la sen. Kamala Harris, a poche ore dal suo debutto pubblico con Joe Biden.

We are in a battle for the soul of this nation. But together, it’s a battle we can win. @JoeBiden —I’m ready to get to work. pic.twitter.com/3PJcUTYBGU

“Se io e Kamala Harris saremo eletti erediteremo numerose crisi, una nazione divisa ed un mondo nel caos. Non avremo un minuto da perdere. È esattamente questo il motivo per cui l’ho scelta: è pronta a guidare dal primo giorno”, ha twittato il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. “Kamala Harris e’ la figlia di immigrati orgogliosi, una madre dall’India un padre dalla Giamaica, che l’hanno cresciuta per agire. Questo e’ esattamente cio’ che richiede il momento: azione. E speriamo che voi agirete insieme noi”, ha proseguito Come figlia di immigranti, ha aggiunto, “e’ cresciuta credendo nella promessa dell’America perche’ l’ha vista in prima persona. Insieme, io e Kamala combatteremo ogni singolo giorno per quella promessa sia mantenuta per tutti gli americani”.

If @KamalaHarris and I are elected, we’re going to inherit multiple crises, a nation divided, and a world in disarray. We won’t have a minute to waste.

That’s exactly why I picked her: She’s ready to lead on day one.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 12, 2020