Usa 2020: sondaggio, Biden-Harris avanti di 10 punti

A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali statunitensi, Joe Biden e Kamala Harris restano avanti su Donald Trump e Mike Pence. Il vantaggio, secondo l’ultimo sondaggio di Washington Post/Abc, è ora di 10 punti, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi contro il 43% degli avversari. In agosto il vantaggio era di 12 punti.

Alla vigilia del primo duello tv tra i due candidati presidenziali Joe Biden appare saldamente in vantaggio anche nel sondaggio condotto dal Siena College per il New York Times: l’ex vicepresidente è avanti con il 49% dei consensi contro il 41% di Trump. Secondo il sito specializzato RealClearPolitics, che calcola la media di tutti i principali sondaggi, il vantaggio di Biden si è risalito a 7 punti (49,8% a 42,8%). Negli stati più combattuti (i cosiddetti ‘top battlegrounds’) pur essendo avanti ovunque Biden vede ridurre il suo vantaggio a 3,6 punti. Parliamo di Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina e Arizioona.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte