Usa 2020:92 giorni a election day ma tra un mese inizia voto

(ANSA) – WASHINGTON, 3 AGO – Mancano ancora 92 giorni

all’Election Day, ma a Donald Trump resta meno di metà del tempo

per chiudere il gap con il suo rivale Joe Biden perché ci

prevede un aumento del voto per posta a causa della pandemia e

un elettorato più assuefatto che nel 2016, con meno indecisi

propensi a decidere negli ultimi giorni di campagna.

Lo scrive Politico, ricordando che gli elettori di alcuni ‘swing State’ chiave cominceranno a ricevere le schede per

corrispondenza a settembre: il primo sara’ il North Carolina,

che spedira’ i plichi il 4 settembre. Altri quattro “battleground state’ – Pennsylvania, Michigan, Florida Minnesota

– inizieranno a votare per posta o anticipatamente entro la fine

di settembre, ossia anteriormente al primo dibattito

presidenziale fissato per il 29 di quel mese. Arizona, Ohio e

Iowa avvieranno l”early voting’ subito dopo, nei primi sette

giorni di ottobre.(ANSA).



