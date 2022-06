Usa: 3 morti e 14 feriti in sparatoria nightclub Tennessee

Condividi l'articolo

Tre persone sono morte ed altre 14 sono rimaste ferite nella notte in un’altra sparatoria in Usa, vicino ad un nightclub a Chattanooga, in Tennessee. Lo riferisce la polizia.

Due persone sono morte in seguito alle ferite d’arma da fuoco, una dopo essere stata travolta da un’auto mentre tentava di fuggire. Tra le persone colpite anche un minore. Da una prima ricostruzione ci sarebbero stati più tiratori. La polizia ritiene che si tratti di un episodio isolato e ha lanciato un appello a chiunque possa fornire informazioni. Ignoto per ora il movente della sparatoria.





