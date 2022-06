Usa: a 2 anni bimba Kentucky in club persone super intelligenti

Condividi l'articolo

A soli due anni è la più giovane ad entrare nel club dei super intelligenti. Isla McNabb, del Kentucky, è entrata a far parte di Mensa, l’associazione internazionale di cui puo’ essere membro solo chi abbia raggiunto o superato il 98/o percentile della popolazione mondiale del QI (quoziente d’intelligenza). Isla è già in grado di leggere. “Ha mostrato un’affinità per l’alfabeto – ha spiegato il padre Jason -. Poi ha iniziato a scandire le diverse lettere, poi è passata alle parole”. Subito dopo la bimba era in grado di leggere. E’ stata la psichiatra dell’asilo a consigliare ai genitori di farle fare un test QI ed è risultata al 99/o percentile per la sua fascia d’età. E’ stata quindi invitata a far parte di Mensa, diventando anche il suo membro più giovane.



