Usa: arriva il libro di Barack Obama, ‘sono orgoglioso’

(ANSA) – NEW YORK, 17 SET – ‘A Promised Land’, il libro di

memorie di Barack Obama, sarà pubblicato il 17 novembre. “Sono

orgoglioso di questo libro. Ho trascorso gli ultimi anni a

riflettere sulla mia presidenza e in ‘A Promised Land’ ho

cercato di raccontare onestamente la mia campagna presidenziale

e il mio periodo” alla Casa Bianca, afferma Obama sottolineando

che il libro offre anche alcune idee su come “colmare le

divisioni nel paese e su come far sì che la democrazia funzioni

per tutti, un compito che non dipende da un singolo presidente

ma da tutti noi”. (ANSA).



—

