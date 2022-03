Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 29 MAR – La Food and Drug Administration

americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini contro

il Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno

dai 50 anni in su oltre che per alcune categorie di

immunocompromessi. Lo riportano i media americani. (ANSA).





