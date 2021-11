Condividi l'articolo









Il sindaco uscente della città di New York Bill de Blasio punta a diventare governatore dello stato di New York. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali de Blasio avrebbe presentato le carte per la sua candidatura. Non è comunque chiaro quando annuncerà ufficialmente la sua discesa in campo, che al momento vede candidate il procuratore Letitia James e l’attuale governatrice Kathy Hochul. (ANSA).



