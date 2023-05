Usa: Brittney Griner torna in campo, canterà l’inno nazionale

Condividi l'articolo

Brittney Griner torna in campo e questa volta canterà l’inno nazionale a sostegno delle “liberta’ americane”. La star della Wnba si rimette la casacca delle Phoenix Mercury per la prima volta dopo la liberazione dal carcere russo avvenuta a dicembre grazie a uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout.

Questa sera alle 20 locali (le 5 in Italia) giocherà contro le Los Angeles Sparks nella giornata inaugurale del campionato americano di basket femminile. Prima della partita farà qualcosa che non faceva dalla morte di George Floyd nel 2020 per protestare contro le ingiustizie razziali e la brutalità della polizia: sarà in campo, in piedi, durante l’esecuzione dell’inno nazionale, come ha annunciato il suo agente.

Sono passati 474 giorni dalla sua ultima partita ufficiale, giocata in Russia a fine gennaio 2022. Griner era stata bloccata all’aeroporto e poi condannata a nove anni per la detenzione di meno di un grammo di hashish. Alla partita di pre-season della scorsa settimana, il pubblico di Phoenix ha accolta la 32enne stella del basket, attivista per i diritti dei neri e dei gay, con una standing ovation. La Crypto Arena di Los Angeles non sarà meno calorosa questa sera.

