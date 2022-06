Usa: Camera apre indagini su doni a Trump da governi esteri

Condividi l'articolo

Nuova grana per Donald Trump: la commissione vigilanza della Camera ha aperto un’indagine per il mancato resoconto da parte dell’ex presidente dei doni ricevuti da dirigenti di governi stranieri. In base alla legge federale, i dipartimenti e le agenzie Usa devono informare il dipartimento di Stato dei regali del valore di oltre 415 dollari ricevuti dai loro dipendenti da parte di governi esteri. L’obiettivo è quello di evitare influenze esterne che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale e gli interessi della politica estera americana.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte