Usa: cerimonia e camera ardente Ginsburg a metà settimana

Camera ardente alla corte suprema mercoledi’ e giovedi’ per la giudice Usa Ruth Bader Ginsburg. Lo ha reso noto la stessa corte. Mercoledi’ e’ prevista una cerimonia privata nella Great Hall con la famiglia, gli amici piu’ stretti e membri della corte.

Dopo la cerimonia la salma della magistrata restera’ in cima alla scalinata dell’edificio per l’omaggio del pubblico. La bara sara’ adagiata sul catafalco di Lincoln, trasportato per l’occasione dal Congresso. La sepoltura e’ in programma la prossima settimana nel cimitero nazionale di Arlington.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte