Usa: con machete a Times Square, identificato l’aggressore

E’ stato identificato come Trevor Bickford, 19 anni, di Wells (Maine), il giovane ferito e arrestato dalla polizia dopo aver aggredito con un machete tre agenti due ore prima di Capodanno a Times Square. Nel suo diario esprime il desiderio di unirsi ai talebani in Afghanistan e di morire come martire. L’Fbi sta accertando se sia un estremista islamico radicalizzatosi recentemente. L’uomo ha ferito due dei tre agenti durante i controlli ad uno dei checkpoint per entrare nell’iconica piazza, tornata alla capienza piena per il tradizionale ‘Ball Drop’ di fine anno dopo due anni di limitazioni per la pandemia.

Il giorno prima, la polizia di New York aveva lanciato l’allerta per la diffusione di un video su piattaforme allineate con l’Isis in cui si sollecitavano attacchi solitari in vista della vigilia di Capodanno, con esplosivi, armi, coltelli e tossine. Se quello di Bickford sarà valutato come attacco terroristico, sarà’ il primo del genere alle tradizionali celebrazioni di fine anno a Times Square

