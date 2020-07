Usa: consigliere sicurezza nazionale positivo al virus

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Robert O’Brien, uno dei piu’ stretti collaboratori di Donald Trump, e’ risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. La notizia per ora non è stata ufficializzata.

O’Brien è stato visto l’ultima volta alla Casa Bianca alla fine della scorsa settimana. Secondo quanto riferiscono alcune fonti all’agenzia Bloomberg, il consigliere sarebbe risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato a un evento familiare ed è ora in isolamento nella sua abitazione. Continuerebbe a lavorare via telefono.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte