Usa contro Europa, uno show solidale in stile Ryder Cup

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Uno show solidale, modello Ryder Cup,

in scena a porte chiuse il 22 settembre, tre giorni prima di

quando sarebbe dovuta iniziare la super sfida del Wisconsin tra

Stati Uniti ed Europa, posticipata al 2021 causa emergenza

sanitaria. E che si disputerà subito dopo la conclusione dello

US Open, secondo Major 2020 in programma dal 17 al 20 settembre

a Mamaroneck (New York).

Gli USA di Tiger Woods e Justin Thomas da una parte, il Vecchio

Continente di Rory McIlroy e Justin Rose dall’altra, quattro ex

numeri 1 al mondo in campo tutti microfonati. In un evento a

squadre, denominato Payne’s Valley Cup, sulla distanza di 18

buche, tra match con formula fourball, foursomes e singoli, così

come prevede la Ryder Cup. Che si giocherà al Payne’s Valley

Golf Course di Hollister, nel Missouri. Su un percorso, pronto

ad essere inaugurato, che rappresenta il primo campo da golf

pubblico progettato dalla Tiger Woods Design, azienda del

campione californiano.

“Questo è il primo campo da golf pubblico che ho ideato – le

parole di Woods – e sono davvero orgoglioso del risultato

ottenuto. E’ stato un onore, per me e il mio team, lavorare con

Johnny Morris e Big Cedar Lodge su questo spettacolare

percorso”. Che prende il nome da Payne Stewart, leggenda del

golf mondiale, vincitore di 3 Major in carriera (PGA

Championship 1989 e US Open 1991 e 1999), l’ultimo dei quali

arrivato solo pochi mesi prima di morire a 42 anni in un tragico

incidente aereo.

I proventi dell’evento andranno a beneficio della Payne Stewart

Family Foundation. La competizione sarà trasmessa su Golf

Channel e i telespettatori potranno captare segreti e curiosità

dei giocatori in campo, microfonati. Per una novità, nel recente

passato, bocciata da molti big mondiali.

Tra i 4 protagonisti ci sarà ancora una volta Woods, già tra gli

artefici del primo e secondo atto del “The match”, altro spot

benefico che lo ha visto prima affrontare (con tanto di

sconfitta) l’eterno rivale Phil Mickelson per poi, nel ritorno

(che s’è disputato durante il lockdown), prendersi la rivincita

in un incontro a cui hanno preso parte anche due campionissimi

della NFL come Peyton Manning e Tom Brady. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte