Usa, Corea Nord potrebbe fare presto un test nucleare

WASHINGTON – “La Corea del Nord potrebbe fare un altro test missilistico o nucleare entrambi prima o dopo la visita di Biden nella regione”. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing alla Casa Bianca. Il presidente americano partirà domani per un tour di diversi giorni che lo porterà in Corea del Sud e Giappone.

“Non sarebbe anomalo per la Corea del Nord lanciare un missile o condurre un test nucleare a un certo punto nel breve periodo, poiché sono stati rilevati segnali relativi a tali provocazioni e Pyongyang ha quasi completato i suoi preparativi”, ha detto il deputato democratico Kim Byung-kee, citato dalla Yonhap.

Appena ieri, Kim Tae-hyo, numero due dell’Ufficio di sicurezza nazionale del presidente Yoon Suk-yeol, aveva spiegato ai media in un briefing dedicato all’arrivo di Biden che la possibilità di un test nucleare entro il weekend era “relativamente bassa, ma i preparativi di un lancio di missile balistico intercontinentale sembrano essere imminenti”.



