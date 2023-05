Usa, da G7 nuove sanzioni per isolare l’economia russa

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 18 MAG – “Il G7 annuncerà nuove sanzioni

per isolare economicamente la Russia”. Lo ha detto un alto

funzionario americano in un briefing dal Giappone precisando che

sarà mantenuto il price cap sul petrolio russo. Le misure

colpiranno i settori dell’energia, della difesa e la capacità di

Mosca di mobilitare i suoi asset finanziari.

“Il messaggio che Biden porta al G7 è che l’alleanza è più forte

e unita che mai su una sere di questioni cruciali dal sostegno

all’Ucraina contro la brutale invasione della Russia

all’approccio verso la Cina fino alla lotta al cambiamento

climatico”. Lo ha detto un alto funzionario dell’amministrazione

Usa in un briefing virtuale dal Giappone. (ANSA).



