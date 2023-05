Usa, Fitch mette il rating sotto osservazione

Condividi l'articolo

Fitch mette il rating americano AAA sotto osservazione, con implicazioni negative. L’agenzia spiega che la decisione riflette lo scontro in atto sul tetto del debito Usa. “Fitch continua ad attendersi una soluzione prima della data ‘x’, ma ritiene comunque che siano aumentati i rischi che il tetto del debito non venga alzato o sospeso prima” di quella data, si legge in un comunicato dell’agenzia di rating.

Le parole di Fitch rafforzano la necessità di un accordo bipartisan. Lo afferma la Casa Bianca, commentando l’avvertimento dell’agenzia di rating. Fitch è un’ulteriore prova che il default non è un’opzione, osserva la Casa Bianca, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.

L’avvertimento di Fitch mette in evidenza la necessità di una “rapida azione bipartisan dal Congresso per aumentare o sospendere il tetto del debito ed evitare una crisi per la nostra economia”. Lo afferma il Tesoro americano, sottolineando che Janet Yellen da mesi mette in guardia sui rischi delle tensioni sul debito per l’affidabilità di credito Usa.

