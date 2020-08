(ANSA) – NEW YORK, 14 AGO – Gli Stati Uniti formalizzano

la vendita di jet F-16 a Taiwan, in una mossa destinata ad

alzare la tensione fra Washington e Pechino.

Taiwan, riportano i media americani, ha formalmente firmato

l’accorso per acquistare 66 F-16: si tratta delle prima vendita

di jet da combattimento avanzati da quando l’ex presidente

George W. Bush aveva dato il via libera a quella di 150 F-16 nel

1992. (ANSA).



—

