Usa: funziona l’ educazione sessuale a scuola voluta da Obama

I programmi di educazione sessuale introdotto nelle scuole Usa dalla presidenza Obama ha avuto un notevole impatto nella riduzione delle gravidanze tra adolescenti. Lo rivela uno studio dell’università di New York.

Gli Stati Uniti sono il Paese del G7 con il più alto numero di teenager incinta ogni anno e il tema dell’educazione sessuale ha sempre infiammato il dibattito tra politici, accademici e gente comune. Prima che l’allora presidente Barack Obama nel 2010 introducesse i suoi programmi che parlavano di contraccezione, sesso e salute, nelle scuole americane si insegnava l’astinenza come unico metodo per prevenire gravidanze indesiderate tra le ragazze. Una strategia che si è rivelata totalmente in efficace Secondo i ricercatori Nicholas Mark e Lawrence Wu, autori dello studio, nelle 55 contee che hanno adottato i programmi i tassi di natalità tra i 14 e i 19 anni sono diminuiti del 3%. Il problema, sottolineano, è che sono ancora molto poco diffusi.

L’amministrazione Trump ha anche tentato di tornare indietro e reintrodurre finanziamenti a programmi di educazione sessuale basati sull’astinenza ma alla fine ha dovuto cedere in tribunale al gruppo per la salute riproduttiva Planned Parenthood.



