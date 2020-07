Usa: giudice dà via libera a promozione libro nipote Trump

Una corte di New York ha dato il via libera per pubblicizzare sui media il libro di Mary Trump, la nipote del presidente degli Stati Uniti in uscita il 14 luglio.

‘Troppo e mai abbastanza: come la mia famiglia ha creato l’uomo più pericoloso del mondo’ è già in vetta della classifica dei bestseller di Amazon. Finora a Mary Trump era stato proibito di farne pubblicità sulla tv e online.

Ora il giudice ha annullato il divieto temporaneo che era scattato dopo l’estremo tentativo della famiglia del tycoon di bloccare la pubblicazione.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte