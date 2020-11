Usa: governo Trump rinvia bando TikTok dopo stop corte

Il dipartimento del commercio Usa ha rinviato l’entrata in vigore dell’ordine di Donald Trump che avrebbe messo al bando TikTok per motivi di sicurezza nazionale. Una mossa, ha spiegato, in attesa di sviluppi nella causa intentata da tre star di TikTok contro la chiusura della app cinese: l’attore Douglas Marland, la guru di moda Cosette Rinab e il musicista Alex Chambers.

Un mese fa il giudice federale di Philadelphia Wendy Beetlestone ha bloccato temporaneamente il bando affermando che l’azione del governo “presenta una minaccia al robusto scambio di materiale informativo” e quindi probabilmente va oltre l’autorità dell’esecutivo in base all’ International Emergency Economic Powers Act, la legge che l’amministrazione Trump ha invocato nella sua offensiva contro TikTok.

Ci sono inoltre altre due cause pendenti, entrambe promosse dalla app cinese, una davanti ad un giudice distrettuale e un’altra davanti alla corte federale d’appello della capitale.





—

