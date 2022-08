Usa: i dipendenti a Google, basta raccogliere dati su aborto

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 AGO – I dipendenti di Google chiedono alla

società di bloccare la raccolta di dati sugli utenti che cercano

informazioni sull’aborto. In una petizione firmata da 650

lavoratori e indirizzata all’amministratore delegato Sundar

Pichai, si chiede inoltre di rimuovere i risultati di ricerca

per i centri di crisi di gravidanze in quanto creano confusione

fra chi cerca informazioni sull’aborto. I centri infatti sono

solitamente no profit che offrono consulenze alle donne per

cercare di convincerle a non interrompere le loro gravidanze.

(ANSA).



